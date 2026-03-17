PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei

Stuttgart (ots)

Am Montagmittag (16.03.2026) leistete ein 27-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart körperlichen Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte der Tatverdächtige gegen 13:40 Uhr zunächst einen Regionalexpress auf der Strecke von Böblingen nach Stuttgart. Nachdem der Mann im Rahmen der Fahrscheinkontrolle weder ein Ticket vorzeigen, noch sich ausweisen konnte, wurde durch das Zugpersonal am Hauptbahnhof Stuttgart eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Kontrolle flüchtete der Verdächtige unvermittelt über mehrere Gleise, konnte jedoch kurz darauf durch Einsatzkräfte der Bundespolizei gestellt werden. Hierbei rannte der deutsche Staatsangehörige offenbar gezielt auf einen Beamten zu. Um den drohenden Angriff zu unterbinden, setzte dieser den Schlagstock gegen den 27-Jährigen ein. Anschließend konnte der Tatverdächtige durch weitere Beamte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei leistete er aktiven körperlichen Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte.

Aufgrund seines Zustandes wurde der Mann im weiteren Verlauf in eine Klinik verbracht. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 12:13

    BPOLI S: PKW fährt auf Bahngleise

    Ditzingen (ots) - Am späten Montagabend (16.03.2026) fuhr ein 20-Jähriger mit seinem PKW in der Nähe des Bahnhofs Ditzingen auf die Bahngleise. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der Tatverdächtige gegen 23:00 Uhr einen Weg hinter dem Bahnhof Center Ditzingen parallel zu den Bahngleisen. Aufgrund eines mutmaßlichen Fahrfehlers kam der junge Mann von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gitterzaun und fuhr im dahinter befindlichen Bahngleis gegen einen Schaltkasten. ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 12:44

    BPOLI S: Unbekannter bedroht mehrere Reisende - Bundespolizei sucht Geschädigte

    Leinfelden (ots) - Zu einer Bedrohung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Montagmorgen (16.03.2026) in einer S-Bahn der Linie S2 gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Unbekannte gegen 09:20 Uhr von Filderstadt nach Leinfelden, als er unvermittelt und aus bisher unbekannten Gründen mindestens vier Reisende verbal bedrohte. Beim Halt der S2 ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 10:56

    BPOLI S: Gegenstände auf Gleise gelegt

    Stuttgart (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am Samstagmittag (14.03.2026) mehrere Gegenstände auf die Gleise zwischen den Haltestellen Stuttgart-Zazenhausen und Stuttgart-Münster gelegt. Ersten Erkenntnissen zufolge meldete ein Lokführer eines Güterzuges gegen 14:50 Uhr spielende Kinder am Gleis. Eine Absuche durch alarmierte Beamte der Bundespolizei nach den Kindern verlief ohne Erfolg, jedoch wurden im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren