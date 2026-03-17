Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei

Stuttgart (ots)

Am Montagmittag (16.03.2026) leistete ein 27-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart körperlichen Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte der Tatverdächtige gegen 13:40 Uhr zunächst einen Regionalexpress auf der Strecke von Böblingen nach Stuttgart. Nachdem der Mann im Rahmen der Fahrscheinkontrolle weder ein Ticket vorzeigen, noch sich ausweisen konnte, wurde durch das Zugpersonal am Hauptbahnhof Stuttgart eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Kontrolle flüchtete der Verdächtige unvermittelt über mehrere Gleise, konnte jedoch kurz darauf durch Einsatzkräfte der Bundespolizei gestellt werden. Hierbei rannte der deutsche Staatsangehörige offenbar gezielt auf einen Beamten zu. Um den drohenden Angriff zu unterbinden, setzte dieser den Schlagstock gegen den 27-Jährigen ein. Anschließend konnte der Tatverdächtige durch weitere Beamte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei leistete er aktiven körperlichen Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte.

Aufgrund seines Zustandes wurde der Mann im weiteren Verlauf in eine Klinik verbracht. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

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