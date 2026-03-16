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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter bedroht mehrere Reisende - Bundespolizei sucht Geschädigte

Leinfelden (ots)

Zu einer Bedrohung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Montagmorgen (16.03.2026) in einer S-Bahn der Linie S2 gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Unbekannte gegen 09:20 Uhr von Filderstadt nach Leinfelden, als er unvermittelt und aus bisher unbekannten Gründen mindestens vier Reisende verbal bedrohte. Beim Halt der S2 flüchtete der Tatverdächtige aus der Bahn in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach ihm durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei verlief ohne Erfolg. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich laut Zeugen um einen 30 bis 40 Jahre alten und ca. 1,75m großen Mann mit dunklem Teint und Bartansatz gehandelt haben, welcher zur Tatzeit wohl einen hellen Kapuzenpullover trug. Die Geschädigten wurden ebenfalls nicht mehr vor Ort angetroffen. Diese und Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bundespolizei.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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