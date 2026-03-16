PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gegenstände auf Gleise gelegt

Stuttgart (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Samstagmittag (14.03.2026) mehrere Gegenstände auf die Gleise zwischen den Haltestellen Stuttgart-Zazenhausen und Stuttgart-Münster gelegt.

Ersten Erkenntnissen zufolge meldete ein Lokführer eines Güterzuges gegen 14:50 Uhr spielende Kinder am Gleis. Eine Absuche durch alarmierte Beamte der Bundespolizei nach den Kindern verlief ohne Erfolg, jedoch wurden im Gleisbereich mehrere Holzlatten, Schottersteine sowie Metallstangen, welche zum Teil überfahren wurden, festgestellt. Aufgrund des Vorfalls war es notwendig, die betroffene Strecke kurzzeitig zu sperren. Von welchen Zügen die Gegenstände überfahren wurden ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bundespolizei.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Hindernisse wie diese können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Schottersteine und andere Gegenstände gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 10:54

    BPOLI S: Zeugen gesucht - Unbekannter attackiert 61-jährigen Reisenden in der S-Bahn

    Stuttgart (ots) - Zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Samstagnachmittag (14.03.2026) in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Marbach gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sprach der Unbekannte gegen 16:50 Uhr mehrere Reisende in aggressiver Weise an, bevor er einen 61 Jahre ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 10:52

    BPOLI S: Maßnahmen gestört und Widerstand geleistet

    Stuttgart (ots) - In der Nacht von Samstag (14.03.2026) auf Sonntag störte ein 44-Jähriger eine polizeiliche Maßnahme am Hauptbahnhof Stuttgart und griff die Einsatzkräfte körperlich an. Erst der Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray konnten ihn stoppen. Bisherigen Ermittlungen zufolge begleiteten Einsatzkräfte der Bundespolizei zusammen mit dem Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn gegen 23:20 Uhr eine offenbar ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 10:49

    BPOLI S: Jugendliche sexuell belästigt

    Schwaigern (ots) - Zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 15-jährigen Reisenden kam es am Samstagmittag (14.03.2026) in einer S-Bahn der Linie S4. Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzte die Geschädigte gegen 16:00 Uhr die S-Bahn auf der Fahrt von Heilbronn in Richtung Karlsruhe, als sie auf Höhe des Bahnhofs Schwaigern von einem 64-Jährigen belästigt wurde. Dieser soll der deutschen Staatsangehörigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren