Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gegenstände auf Gleise gelegt

Stuttgart (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Samstagmittag (14.03.2026) mehrere Gegenstände auf die Gleise zwischen den Haltestellen Stuttgart-Zazenhausen und Stuttgart-Münster gelegt.

Ersten Erkenntnissen zufolge meldete ein Lokführer eines Güterzuges gegen 14:50 Uhr spielende Kinder am Gleis. Eine Absuche durch alarmierte Beamte der Bundespolizei nach den Kindern verlief ohne Erfolg, jedoch wurden im Gleisbereich mehrere Holzlatten, Schottersteine sowie Metallstangen, welche zum Teil überfahren wurden, festgestellt. Aufgrund des Vorfalls war es notwendig, die betroffene Strecke kurzzeitig zu sperren. Von welchen Zügen die Gegenstände überfahren wurden ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bundespolizei.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Hindernisse wie diese können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Schottersteine und andere Gegenstände gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende.

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