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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche sexuell belästigt

Schwaigern (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 15-jährigen Reisenden kam es am Samstagmittag (14.03.2026) in einer S-Bahn der Linie S4.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzte die Geschädigte gegen 16:00 Uhr die S-Bahn auf der Fahrt von Heilbronn in Richtung Karlsruhe, als sie auf Höhe des Bahnhofs Schwaigern von einem 64-Jährigen belästigt wurde. Dieser soll der deutschen Staatsangehörigen gegen ihren Willen an den Hals gegriffen und sie aufgefordert haben, ihn zu küssen. Als die Geschädigte den Mann aufforderte sie in Ruhe zu lassen, entfernte sich dieser zunächst, kam jedoch kurze Zeit später offenbar wieder in die Nähe der Jugendlichen und belästigte diese weiter verbal. Durch alarmierte Streifen der Bundes-und Landespolizei konnte der 64-jährige deutsche Staatsangehörige beim Halt der S-Bahn im Bahnhof Eppingen angetroffen und kontrolliert werden. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der Mann zur Dienststelle verbracht.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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