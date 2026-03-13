Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Haltepunkt Neckarpark

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn und zwei 24-Jährigen kam es am Donnerstagabend (12.03.2026) am Haltepunkt Neckarpark.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sollen die beiden 24-Jährigen gegen 22:00 Uhr versucht haben, mit einem Einkaufswagen in eine S-Bahn in Richtung Kirchheim/Teck einzusteigen. Hieran wurden die deutschen Staatsangehörigen von zwei 23 und 25 Jahre alten Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn gehindert. Im weiteren Verlauf kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den 24-Jährigen sowie den Mitarbeitern mit syrischer und afghanischer Staatsangehörigkeit. Durch die eintreffenden Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten alle Beteiligten noch am Tatort angetroffen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen kam es durch die beiden 24-Jährigen zudem zu Beleidigungen gegen die Beamten.

Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden. (Tel: 0711 / 55049-1020 E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

