Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchter Diebstahl am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Zu einem versuchten Gepäckdiebstahl kam es am Dienstagabend (10.03.2026) am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge hielt sich der 42-jährige Geschädigte gegen 22:00 Uhr am Bahnsteig 6 des Hauptbahnhofs Stuttgart auf. Als sich der Mann am Querbahnsteig etwas zu trinken kaufen wollte, ließ er seinen Rucksack am Bahnsteig zurück. Kurz darauf konnte der deutsche Staatsangehörige offenbar zwei Männer dabei beobachten, wie diese mutmaßlich versuchten, etwas aus dem Rucksack zu entwenden. Als sich der 42-Jährige wieder in Richtung seines Gepäckstücks begab, flüchteten die Unbekannten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde nichts aus dem Rucksack entwendet.

Die Tatverdächtigen hatten offenbar schwarze Haare und trugen zur Tatzeit Jeanshosen, schwarze Jacken und Sportschuhe. Einer der beiden soll ein auffälliges gelbes Poloshirt unter seiner Jacke getragen haben.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 / 55049-1020 / E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Koffer und Handgepäck nie unbeaufsichtigt stehen zu lassen. Taschen- und Gepäckdiebe nutzen immer wieder die Unaufmerksamkeit von Reisenden aus, um Diebstähle zu begehen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

