Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Hinweis auf rauchfreie Zone führt zur gefährlichen Körperverletzung - Bundespolizei sucht Zeugen

Sindelfingen (ots)

Wegen des Hinweises, das Rauchen in der rauchfreien Zone zu unterlassen, kam es am Samstag (07.03.2026) zwischen einem 61-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter am Bahnhof Sindelfingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Der Geschädigte soll den Tatverdächtigen gegen 18 Uhr gebeten haben, das Rauchen in der rauchfreien Zone zu unterlassen, woraufhin es zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden kam. Im Anschluss soll der deutsche Staatsangehörige von dem bislang Unbekannten zu Boden gebracht und mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen worden sein. Ein unabhängiger Passant bemerkte die Auseinandersetzung und trennte den Angreifer vom Geschädigten. Anschließend stiegen sowohl der 61-Jährige als auch der Tatverdächtige in die S60 Richtung Renningen. In der S-Bahn versuchte der Geschädigte ein Bild des Unbekannten zu fertigen, um ihn identifizieren zu können. Der unbekannte Täter soll dies bemerkt haben, woraufhin er erneut auf den Geschädigten losging. Infolge der weiteren körperlichen Auseinandersetzung erlitt der 61-Jährige ein größeres Hämatom im Bereich der Niere sowie eine leichte Platzwunde im Bereich des rechten Auges. Weiterhin klagte er über Schmerzen im Bereich der linken Wade. Am nächsten Halt in Maichingen meldete der Geschädigte den Vorfall der Landespolizei.

Der Tatverdächtige ist etwa 40 Jahre alt, hat kurze Haare und einen kurzen Vollbart, trug zum Tatzeitpunkt eine hellblaue Baseball-Cap, zerrissene blaue Jeans, einen grauen Pullover und eine schwarze Daunenweste.

Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0711 55049 1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell