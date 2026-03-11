PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter Verdächtiger durch Wiederholungstat identifiziert

Tübingen (ots)

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 44-Jährigen kam es am Dienstag (10.03.2026) am Bahnhof Tübingen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hat ein zunächst unbekannter 17-Jähriger einer 44-jährigen Brasilianerin unvermittelt ins Gesicht gespuckt, als diese gegen 17:00 Uhr am Bahnsteig 1 auf den Zug wartete. Durch den Speichel wurde bei der Geschädigten ein Ekelgefühl hervorgerufen. Sie meldete sich daraufhin beim Bundespolizeirevier Tübingen. Der vorerst unbekannte Tatverdächtige konnte im Rahmen der ersten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden, allerdings ereigneten sich in der Vergangenheit bereits ähnliche Vorfälle im Bereich des Bundespolizeireviers Tübingen. Aufgrund der vergangenen, ähnlich gelagerten Fälle konnte der nigerianische Tatverdächtige letztendlich mithilfe eines Lichtbildes durch die Geschädigte identifiziert werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Julia Löffler
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 08:41

    BPOLI S: Zeugen gesucht: Rollstuhlfahrerin in S-Bahn beleidigt, bespuckt und geschlagen

    Leonberg (ots) - Auf dem Weg von Stuttgart nach Leonberg kam es am Montag (09.03.2026) in der S60 kurz vor dem Halt in Leonberg zu einer Beleidigung und Körperverletzung durch fünf unbekannte Jugendliche. Die 30-jährige Geschädigte befand sich mit ihrer 11-jährigen Tochter gegen 11:45 Uhr in der S60 Richtung Weil der Stadt. Während der Fahrt sollen die 5-6 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:11

    BPOLI S: Versuchter Taschendiebstahl bei Schlafenden am Bahnhof Heilbronn

    Heilbronn (ots) - Zu einem versuchten Diebstahl zum Nachteil von zwei lettischen Staatsangehörigen kam es am Freitagmorgen (06.03.2026) am Hauptbahnhof Heilbronn. Die beiden Geschädigten lagen nach den aktuellen Erkenntnissen gegen 06:30 Uhr schlafend im Bahnhof Heilbronn auf einer Wartebank. Dies soll die 43-jährige Tatverdächtige genutzt haben, um in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren