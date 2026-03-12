PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Tatverdächtige identifiziert - weitere Reisende beleidigt und bespuckt

Ditzingen (ots)

Zu einer Beleidigung zum Nachteil einer 33-jährigen Reisenden kam es am Mittwochmittag (11.03.2026) am Bahnhof Ditzingen. Zuvor hatte ein Zeuge eine bislang unbekannte Tätergruppe in einer S-Bahn wiedererkannt.

Gegen 14:10 Uhr informierte ein aufmerksamer Reisender die Bundespolizei über eine auffällige Gruppe Jugendlicher in einer S-Bahn am Bahnhof Ditzingen. Der Reisende gab an, dass die Personen auf eine Täterbeschreibung einer am 10.03.2026 veröffentlichten Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Stuttgart passen würden. Laut Aussage des Reisenden kämen die Personen demnach wegen des Angriffs auf eine Rollstuhlfahrerin am 09.03.2026 als Tatverdächtige in Betracht. Aufgrund der Meldung wurde angeordnet, dass die S-Bahn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte am Bahnhof Ditzingen stehen bleibt. Noch in der stehenden S-Bahn sollen die Jugendlichen eine 33-Jährige verbal belästigt haben. Als sie die Jugendlichen aufforderte, sie in Ruhe zu lassen, sollen die Tatverdächtigen die amerikanische Staatsangehörige beleidigt und nach ihr gespuckt haben. Durch die eintreffenden Streifen konnten die vier Tatverdächtigen im Alter von 12 bis 14 Jahren angetroffen und kontrolliert werden.

Durch die zuständige Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung eingeleitet. Ob die angetroffenen ukrainischen Staatsangehörigen auch für den Angriff auf die Rollstuhlfahrerin verantwortlich sind, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

