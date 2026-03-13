PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frau sexuell belästigt

Stuttgart (ots)

Zu einem Fall der sexuellen Belästigung kam es am Donnerstagmittag (12.03.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich die 28-jährige Geschädigte gegen 16:00 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart auf. Der 38-jährige Tatverdächtige soll sich dort hinter die Frau gestellt und der deutschen Staatsangehörigen mit der flachen Hand auf das Gesäß geschlagen haben. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Situation beobachten und meldete den Sachverhalt einer Streife der Bundespolizei. Durch die Einsatzkräfte konnte der Tatverdächtige noch im Bahnhof angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde zudem festgestellt, dass sich der Mann mit surinamischer Staatsangehörigkeit unerlaubt in Deutschland aufhält. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde er auf die Dienststelle verbracht.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung sowie des unerlaubten Aufenthalts wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

