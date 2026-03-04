FW-BOT: Wohnungsbrand in Bottrop Batenbrock

Feuerwehr Bottrop

Wohnungsbrand in Bottrop Batenbrock

Bottrop (ots)

Am heutigen Tag wurde die Feuerwehr Bottrop gegen 12:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Batenbrockstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Aus einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses drang dichter Rauch und Feuer war sichtbar. Unverzüglich leitete die Feuerwehr mit zwei Trupps die Brandbekämpfung unter Atemschutz ein und kontrollierte parallel das Gebäude auf weitere betroffene Personen.

Zwei Bewohner konnten aus einer Wohnung in der Etage über dem Brandereignis herausgeführt werden. Sie wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Nach ersten Erkenntnissen ist keine Person verletzt. Beide Personen wurden allerdings zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Brand war schnell unter Kontrolle und eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen wurde verhindert. Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurde das Gebäude vom Brandrauch befreit. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Ermittlungen hierzu hat die Polizei aufgenommen. Während des Einsatzes kam es im Bereich der Batenbrockstraße zu Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr Bottrop war mit insgesamt ca. 30 Kräften der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Boy an der Einsatzstelle.

Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Fuhlenbrock und Altstadt gestellt. (Di)

