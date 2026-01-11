PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brand auf Bauernhof in Kirchhellen

Bottrop (ots)

Am heutigen Sonntag wurde die Feuerwehr Bottrop um 10:22 Uhr zu einem Brand auf einem Bauernhof an der Straße Am Dahlberg in Kirchhellen gerufen. Hier war ein Wohnwagenanhänger in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf ein naheliegendes Werkstattgebäude übergegriffen.

Die ersteintreffenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen leiteten umgehend ein Löschangriff von zwei Seiten ein. Hierdurch konnte das Feuer im Werkstattgebäude schnell gelöscht werden. Im Anschluss wurde die Brandbekämpfung des Wohnwagenanhängers eingeleitet. Parallel wurde die Dachhaut des Werkstattgebäudes kontrolliert, um auszuschließen, dass sich hier noch Glutnester befanden.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen im Einsatz. Gegen 11:30 Uhr konnten die letzten Kräfte die Einsatzstelle verlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (Du)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop
Pressestelle

Telefon: 02041 / 7803-115
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell

