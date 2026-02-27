Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall in Vonderort

Bottrop (ots)

In Vonderort ist es am heutigen Freitag (27. Februar) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Roller gekommen. Dabei wurde eine Person schwer und eine Person leicht verletzt.

Aufgrund des Verletzungsmusters der schwer verletzten Person wurde ein Rettungshubschrauber nachgefordert. Dieser flog die schwerverletzte Person in eine Klinik der Maximalversorgung. Die leichtverletzte Person wurde in ein regionales Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Es kam zu einer größeren Verkehrsbehinderung durch die Einsatzmaßnahmen.

Eingesetzt waren neben der Berufsfeuerwehr Bottrop die Kräfte des DRK Bottrop und der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg. Die Einsatzdauer betrug ca. 50 Minuten. (Do)

