Polizei Paderborn

POL-PB: Senior schwerverletzt bei Alleinfall - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am Samstag, 14. Februar kam gegen 14.21 Uhr ein 86 Jahre alter Mann mit seinem Nissan Qashquai auf der Penzlinger Straße in Paderborn aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich schwer, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wer der Mann auf der Nordstraße in Fahrtrichtung Penzlinger Straße unterwegs und überquerte vermutlich bei Rotlicht die Kreuzung, um dann in die Penzlinger Straße zu fahren. Dort fuhr er aus ungeklärter Ursache auf den Gehweg und dann auf die linke Fahrbahnseite. Hier fuhr er an der Einmündung zur Kleinen Penzlinger Straße erneut gegen einen Bordstein und fuhr durch Strauchwerk gegen einen Baum. Hier fuhr er dann mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine Straßenlaterne, anschließend gegen den Zaun und die Garagenwand eines Hauses, sowie gegen zwei Stromverteilerkästen. Hier drehte sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der Senior, um den sich zunächst mehrerer Ersthelfer kümmerten, kam schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden, es entstand weiterhin Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen zu dem Unfall. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell