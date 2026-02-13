PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN: LKW-Kontrollen im Kreis Paderborn

Kreis Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 12. Februar führte die Paderborner Polizei im Kreis Paderborn zwischen 6.30 Uhr und 13.30 Uhr Verkehrskontrollen, vorwiegend von LKW, durch.

Die Kontrollen fanden auf der L 776 bei Wewelsburg, der B 480 bei Bad Wünnenberg und der B 64 im Bereich B1/Salzkottener Straße und in Höhe Schwaney statt. Aufgrund einer Abfahrtssperrung der Anschlussstelle Büren an der A44 kam zu einem erheblichen Ausweichen des Schwerlastverkehrs und Verbleiben auf der Autobahn. Auf der L 776 unterstütze die Verkehrssicherheitsberatung durch Einsatz eine Virtual Reality (VR)-Brille, um beispielsweise den Toten Winkel darzustellen.

Die Beamten unterzogen insgesamt 24 Fahrzeuge einer verstärkten Kontrolle, lediglich vier davon hatten keinen Verstoß begangen. Die Polizei fertigte 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und kassierte insgesamt acht Verwarngelder. Die Verstöße reichten vom einfachen Gurtverstoß über erhebliche Ladungsverstöße, fehlerhafte Fahrtenschreiber oder Geschwindigkeitsverstöße.

Vier LKW untersagte die Polizei die Weiterfahrt, dreimal wegen fehlerhafter Ladungssicherung. Ein Fahrzeugführer eines 3,5 Tonnen-Fiat Ducato aus Hamm stand unter Betäubungsmitteleinfluss und musste mit zur Blutentnahme. Ihn erwarten in jedem Fall ein Bußgeld von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte.

Ein Sattelzug mit Gefahrgut aus Ravensburg, geführt von einem 58-jährigen aus Ibbenbüren, fuhr auf der B 64 in Richtung Paderborn mit 90 Stundenkilometern bei 60 Erlaubten, zudem überholte er zwei andere LKW im Bereich eines absoluten Überholverbots. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Verstöße gegen die Arbeitszeitverordnung und Lenk-/und Ruhezeiten. Die Polizeikräfte leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Allein die Geschwindigkeitsüberschreitung des Gefahrguttransports führt zu einem Bußgeld von 260 Euro und einem Punkt.

Bereits am Mittwoch, 11. Februar, fanden intensive LKW-Kontrollen statt. Diese führten auf der B 480 zu einem 33-jährigen Fahrzeugführer aus Moldau. Er fuhr einen deutschen 40-Tonner Sattelzug mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Mann verfügte über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung. Aufgrund der gravierenden Verstöße erschien das Ausländeramt vor Ort und stellte die Dokumente des Mannes sicher. Sowohl den Fahrzeugführer, als auch das ihn einsetzende Unternehmen erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Die regelmäßigen Schwerpunktkontrollen der Polizei Paderborn gehören zur seit 2024 umgesetzten Verkehrsstrategie, mit der sich die Behörde für mehr Sicherheit auf den Straßen im Kreis Paderborn einsetzt. Landesweit läuft das Thema Verkehrssicherheit unter dem #LEBEN. Es werden regelmäßig unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dazu ahndet die Polizei bei ihren Maßnahmen Alkohol- und Drogenverstöße sowie Ablenkung im Straßenverkehr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

