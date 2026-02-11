PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Kasse eines Lebensmittelgeschäfts aufgehebelt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Wewer (ots)

(ivdh) Ein unbekannter Täter hat am Montagabend, 09. Februar, die Kasse eines Lebensmittelmarktes an der Straße Wewersches Bruch in Paderborn-Wewer aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20.20 Uhr, in einem unbeobachteten Moment hebelte der Täter die Kasse auf. Als die Kassiererin zur Kasse zurückkehrte, entdeckte sie die Kasse in geöffnetem Zustand.

Laut der Kassiererin handelte es sich bei dem letzten Kunden um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit einer etwas korpulenten Statur. Er hatte einen ausländischen Akzent.

Die Polizei bittet den Mann und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeug geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

