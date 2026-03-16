Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Maßnahmen gestört und Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Samstag (14.03.2026) auf Sonntag störte ein 44-Jähriger eine polizeiliche Maßnahme am Hauptbahnhof Stuttgart und griff die Einsatzkräfte körperlich an. Erst der Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray konnten ihn stoppen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge begleiteten Einsatzkräfte der Bundespolizei zusammen mit dem Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn gegen 23:20 Uhr eine offenbar alkoholisierte Person aus dem Hauptbahnhof Stuttgart. Hierbei störte ein bislang unbeteiligter 44-Jähriger die Maßnahme und bedrohte die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sowie einen Beamten. Einem mündlich ausgesprochenen Platzverweis kam der Mann nicht nach. Als sich der deutsche Staatsangehörige mit geballten Fäusten den Einsatzkräften näherte, setzten diese den Schlagstock sowie Pfefferspray gegen ihn ein. Anschließend konnte der 44-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, der versuchten Körperverletzung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

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