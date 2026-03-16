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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Unbekannter attackiert 61-jährigen Reisenden in der S-Bahn

Stuttgart (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Samstagnachmittag (14.03.2026) in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Marbach gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sprach der Unbekannte gegen 16:50 Uhr mehrere Reisende in aggressiver Weise an, bevor er einen 61 Jahre alten Fahrgast, welcher in einer vierköpfigen Gruppe reiste, wohl unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend soll der mutmaßliche Täter am Hauptbahnhof Stuttgart aus der S4 geflüchtet und umgehend in eine abfahrbereite S-Bahn auf der gegenüberliegenden Seite eingestiegen sein. Der 61-jährige deutsche Staatsangehörige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand eine leichte Verletzung im Gesicht und wurde von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 30 bis 45 Jahre alten Mann mit seitlich und hinten abrasierten Haaren handeln. Zur Tatzeit trug er wohl eine schwarze Jacke, eine beige Hose, sowie schwarze Turnschuhe. Des Weiteren führte er einen schwarzen Rucksack mit großem weißem Schriftzug "Puma" mit sich.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bundespolizei.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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