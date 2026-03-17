Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: PKW fährt auf Bahngleise

Ditzingen (ots)

Am späten Montagabend (16.03.2026) fuhr ein 20-Jähriger mit seinem PKW in der Nähe des Bahnhofs Ditzingen auf die Bahngleise.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der Tatverdächtige gegen 23:00 Uhr einen Weg hinter dem Bahnhof Center Ditzingen parallel zu den Bahngleisen. Aufgrund eines mutmaßlichen Fahrfehlers kam der junge Mann von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gitterzaun und fuhr im dahinter befindlichen Bahngleis gegen einen Schaltkasten. Anschließend kam der PKW im Gleisbett zum Stehen. Durch den Vorfall wurde das Fahrzeug stark beschädigt und es musste im weiteren Verlauf abgeschleppt werden.

Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen musste der Bahnhof Ditzingen bis 01:22 Uhr für den Zugverkehr gesperrt werden.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Störung öffentlicher Betriebe.

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