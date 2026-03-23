Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zu zweit auf gestohlenem Roller

dazu ein gestohlenes Pedelec mitgeführt

Polizist hat in der Freizeit den richtigen Riecher

Kleve (ots)

Am Samstag (21. März 2026) gegen 13:20 Uhr stellte ein Polizeibeamter der Kreis Klever Polizei während des privaten Lauftrainings an der Keekener Straße in Rindern einen verdächtigen Sachverhalt fest. Ihm kamen auf einem Geh- und Radweg zwei Personen auf einem Kleinkraftrad entgegen, die beide keinen Helm trugen. Dazu führte der Sozius ein Pedelec nebenher. Als sie an ihm vorbeigefahren waren, stellte er fest, dass an dem Kleinkraftrad kein Kennzeichen angebracht war. Bevor er die Polizeileitstelle darüber informieren konnte, kam ein Streifenwagen der Polizeiwache Kleve an ihm vorbei, deren Besatzung auf dem Weg zu einem anderen Einsatz war. Diese wies er auf seine Feststellungen hin. Bei der Kontrolle durch die Einsatzkräfte stellte sich dann heraus, dass neben dem Pedelec auch das Kleinkraftrad, welches ohne Versicherungsschutz geführt wurde, gestohlen war. Die beiden Personen, ein 15-Jähriger aus Bedburg-Hau und ein 19-Jähriger aus Kleve, machten widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Fahrzeuge. Diese wurden sichergestellt, die Ermittlungen dauern an. Der 15-Jährige wurde an die Sorgeberechtigten übergeben. (sp)

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