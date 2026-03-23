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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall am Kreisverkehr
Motorradfahrer schwer verletzt

Geldern-Veert (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (22. März 2026) gegen 00:50 Uhr ereignete sich an dem Kreisverkehr Klever Straße /Martinistraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 25-Jähriger aus Geldern schwer verletzte. Der junge Mann war mit seinem KTM Leichtkraftrad (125ccm) auf der Klever Straße unterwegs. Vor dem Kreisverkehr überholte er nach Zeugenaussagen noch zwei Autos, konnte dann vermutlich nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen die Mittelinsel im Kreisverkehr. Der Gelderner wurde in die Luft geschleudert und verletzte sich bei dem anschließenden Sturz schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Da es Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem 25-Jährigen gab, wurden ihm im Krankenhaus Blutproben entnommen. An der KTM entstand Sachschaden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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