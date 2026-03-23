Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Wohnhaus

Fenster aufgehebelt

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Am Freitag (20. März 2026) zwischen 08:30 und 12:00 Uhr hebelten unbekannte Täter das Schlafzimmerfenster eines Hauses an der Straße In de Weyen auf und stiegen anschließend in das Wohnhaus ein. Es wurden mehrere Schränke durchwühlt, Beute machten die Täter nach ersten Erkenntnissen aber keine. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

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