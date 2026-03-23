Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Wohnhaus

Fenster eingeschlagen

Bedburg-Hau-Schneppenbaum (ots)

Am Freitag (20. März 2026) in der Zeit zwischen 08:45 und 12:00 Uhr haben unbekannte Täter ein Fenster an einem Wohnhaus auf der Uedemer Straße eingeschlagen, um sich Zutritt in die Räumlichkeiten zu verschaffen. Sie durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen, entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

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