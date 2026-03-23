Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch am Vormittag

Täter auf Überwachungsvideo zu sehen

Uedem (ots)

Durch ein aufgehebeltes Fenster sind am Freitag (20. März 2026) zwischen 08:30 und 12:00 Uhr zwei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße Katzenberg eingedrungen. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen aber nichts. Die beiden Täter sind auf dem Video einer Überwachungskamera zu sehen und können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1

- Athletische, schlanke Statur - Dunkle Jacke mit grauen Absetzungen - Dunkle Cap, Kapuze darüber - Graue Jogginghose

Täter 2:

- Athletische, schlanke Statur - Dunkle Jacke - Dunkle Mütze und graue Kapuze darüber - Graue Jogginghose

Ein Zeuge nahm die beiden Männer gegen 8:20 Uhr wahr, wie sie die Straße auf und ab liefen. Kurz darauf seien sie mit einem älteren, blauen VW Golf davongefahren. Weitere Zeugenhinweise werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 erbeten. (cs)

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