Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Auffahrunfall an der Leuther Landstraße in Wankum

Motorradfahrer und Sozia schwer verletzt

Wachtendonk (ots)

Am Sonntag (22. März 2026) kam es gegen 13:40 Uhr an der Leuther Landstraße (B 221) in Wachtendonk-Wankum zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein Pkw musste in Höhe der Auffahrt auf die Autobahn 40 hinter einem verkehrsbedingt haltenden Pkw abbremsen. Ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Roerdalen/Niederlande, der hinter dem Pkw fuhr, versuchte nach Angaben von Zeugen noch, dem langsam fahrenden Fahrzeug auszuweichen, dies gelang jedoch nicht. Das Motorrad kollidierte mit dem hinteren linken Bereich des Pkw und stürzte dann auf die Fahrbahn. Der Fahrer sowie die 39-jährige Sozia verletzten sich schwer und wurden durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Das Motorrad wurde abgeschleppt. (sp)

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