Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Pedelec-Fahrerin stürzt auf geparkten Pkw

schwer verletzt ins Krankenhaus

Kevelaer (ots)

Eine 57-jährige Frau aus Kevelaer wurde am Freitag (20. März 2026) gegen 12:43 Uhr bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Sie war mit einem Pedelec auf der rechten Seite der Twistedener Straße in Richtung Twisteden unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 12 aus bisher nicht geklärter Ursache stürzte. Dabei fiel sie auf einen geparkten Pkw. Sie verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Pedelec-Fahrerin trug während der Fahrt keinen Helm.

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