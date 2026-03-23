Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unbekannter Gegenstand beschädigt fahrendes Auto

Windschutzscheibe zerbrochen

Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Am Mittwoch (18. März 2026) wurde gegen 18:55 Uhr ein fahrender Pkw der Marke Subaro an der Klever Straße in Goch durch einen unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Wagen war aus Richtung Goch in Richtung Pfalzdorf unterwegs, als der Fahrer kurz vor dem Nordring erst einen Knall hörte und dann seine Scheibe zerbrach. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der unbekannte Gegenstand zunächst auf die Motorhaube aufschlug und von dort gegen die Windschutzscheibe prallte. Die Motorhaube und die Scheibe wurden beschädigt. Wie es dazu kam, dass der Pkw von dem Gegenstand getroffen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Klever Straße etwa in Höhe der Stadtwerke machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

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