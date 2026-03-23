Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Aufbruch-Serie

Werkzeug aus fünf Firmenfahrzeugen gestohlen

Kevelaer (ots)

In Kevelaer kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Aufbrüchen von Fahrzeugen. Bisher unbekannte Personen haben gewaltsam fünf Firmenfahrzeuge aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. Die Tatorte lagen alle im Bereich der Straßen Klinkenberg, Koxheidestraße und Josefstraße. Die Taten wurden jeweils am Montagmorgen (23. März 2026) entdeckt. Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Aufbrüchen oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der genannten Straße geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)

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