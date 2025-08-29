Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Duo raubt Roller

Duisburg (ots)

Eine 15-Jährige wandte sich am Mittwochabend (27. August, 22:25 Uhr) an die Polizei und gab an, dass sie über eine Kleinanzeigen-Plattform einen Roller gekauft habe. Dieser sei ihr im Anschluss im Bereich der Rathausstraße samt Schlüssel entwendet worden.

Was geschehen sein soll:

Die Teenagerin sei mit ihrer ebenfalls 15-jährigen Freundin unterwegs gewesen. In Höhe des Amtsgerichts Hamborn seien die jungen Frauen auf ein Duo (16 und 17 Jahre) gestoßen, das den Rollerschlüssel gefordert habe. Einer der Beiden soll die Zeugin bedroht und dabei eine Waffe im Hosenbund vorgezeigt haben. Im Anschluss soll er der Teenagerin die Schlüssel aus der Hand gerissen haben, um sich den Roller anzueignen. Die zwei jungen Männer seien dann samt Beute geflüchtet. Die 15-Jährigen blieben unversehrt und beschrieben den Einsatzkräften die Täter."

Polizisten trafen im Bereich der Schreckerstraße auf das Duo samt Diebesgut. Sie stellten den Roller, die Schlüssel und eine Schreckschusswaffe sicher und nahmen die jungen Männer vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg am Donnerstag (28. August) einen Haftbefehl wegen schweren Raubes gegen den 16-Jährigen. Auch sein Komplize (17) muss sich jetzt mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Die weiteren Ermittlungen, durch das Kriminalkommissariat 13 dauern weiterhin an.

