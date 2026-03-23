Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Alkoholfahrt endet mit Unfall

Calw (ots)

Alkoholische Beeinflussung sowie überhöhte Geschwindigkeit könnten die Ursachen für einen alleinbeteiligten Unfall am frühen Sonntagmorgen gewesen sein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer gegen 04:30 Uhr die Tübinger Straße in Richtung Calw-Stammheim. Auf Höhe der Leibnizstraße kam der Fahrzeuglenker nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er ein Verkehrsschild und eine Fußgängerampel. Im Anschluss ließ der Fahrer sein Auto stehen und entfernte sich zu Fuß.

Aufmerksame Zeugen konnten den Unfall beobachten und verständigten die Polizei. Während der Unfallaufnahme kam der 25-Jährige zurück. Es ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Der Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Neben seinem Führerschein musste der Fahrer auch eine Blutprobe abgeben.

Laura Müller, Pressestelle

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