Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Zusammenstoß auf Atlantiskreuzung in Niefern

Niefern-Öschelbronn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstag gegen 21:40 Uhr in Niefern. Die 20 jährige Fahrerin eines Citroen missachtete von Niefern-Vorort kommend das Rotlicht der Lichtzeichenanlage für den Geradeausverkehr und kollidierte hierdurch mit einem aus Richtung Pforzheim kommenden Range Rover. Während der 60 jährige Fahrer des Range Rover unverletzt blieb, wurde die Unfallverursacherin mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich aus etwa 90000EUR. Die B10 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 22:55 Uhr zeitweise voll gesperrt.

Jörg Uthgenannt

Führungs- und Lagezentrum Pforzheim

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