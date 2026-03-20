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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Schwerer Verkehrsunfall

Wurmberg (ots)

Am Freitagvormittag kam es auf der Kreisstraße 4501 zwischen Wurmberg und Öschelbronn zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Gegen 09:50 Uhr fuhr eine 35-jährige Mitsubishi-Fahrerin die Öschelbronner Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Fußgängerin die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von der Pkw-Lenkerin erfasst. Die Fußgängerin zog sich dabei so schwere, lebensgefährliche Verletzungen zu, dass sie von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wo sie derzeit intensivmedizinisch versorgt wird.

Zur Klärung des Unfallhergangs setzte die Polizei eine Drohne und einen Gutachter ein. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Kreisstraße 4501 musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt werden. (dies kann noch bis ca. 14 Uhr andauern)

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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