Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in Pforzheim-Buckenberg zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus.

Zwischen 16:00 und 18:30 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern, in ein Anwesen in der Schellingstraße einzudringen. Die Täter öffneten die Wohnungstür und durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen.

Die genaue Schadenshöhe kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Hinweise werden vom Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 entgegengenommen.

Alexander Uhr, Pressestelle

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