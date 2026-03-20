Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autofahrer steht deutlich unter Alkoholeinfluss

Pforzheim (ots)

Mit 1,9 Promille wurde ein Autofahrer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von der Polizei kontrolliert.

Während einer Verkehrskontrolle konnte ein Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Neben seinem Führerschein musste er auch eine Blutprobe abgeben.

Der 47-jährige Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Ihn erwarten eine Strafanzeige sowie ein Fahrverbot.

Die Polizei weist darauf hin, dass Trunkenheit am Steuer nicht nur die eigene Sicherheit gefährdet, sondern auch das Leben anderer Verkehrsteilnehmer. Die Polizei appelliert an alle Autofahrer, auf Alkohol im Straßenverkehr zu verzichten.

Laura Müller, Pressestelle

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