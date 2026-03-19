Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Bad Rippoldsau-Schapbach - Brand in einem leerstehenden Kurklinikgebäude fordert die Einsatzkräfte

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots)

Zu einem Brand in den Nachtstunden ist es auf dem Gelände einer ehemaligen Klink gekommen. Personen wurden nicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde am Donnerstag, kurz vor 2:45 Uhr, ein Brand im Bereich der ehemaligen Kurklinik in der Fürstenbergstraße gemeldet. Die ersten Kräfte trafen zügig am Einsatzort ein. Der Brandausbruchsbereich befand sich bei einer Tiefgarage. In der Folge griffen die Flammen auf angrenzende Gebäudeteile über.

Bei dem leerstehenden Objekt entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt. Die Bürgerinnen und Bürger wurden anhand einer MOWAS-Warnmeldung vorsorglich gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Wenige Stunden später wurde diese zurückgenommen.

Nach derzeitigem Stand ergeben sich erste Hinweise die für eine Vorsatztat sprechen könnten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen sowie Hinweisgeber, welche verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231-186 4444 zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell