Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mutmaßlicher Angreifer von Fahrkartenkontrolleuren in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Wie bereits am 15.03.2026 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6235966), kam es am 13.03.2026 in der Pforzheimer Innenstadt zu einem körperlichen Angriff auf zwei Fahrkartenkontrolleure, welche beide leicht verletzt wurden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten mittlerweile zur Identifizierung der zwei mutmaßlichen Täter im Alter von 17 und 19 Jahren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim wurden durch das Amtsgericht Pforzheim Durchsuchungsbeschlüsse erlassen, die am Morgen des 18.03.2026 vollzogen wurden. Dabei wurde der 17 Jahre alte Tatverdächtige angetroffen und festgenommen. Diesem wird zur Last gelegt, die beiden Fahrkartenkontrolleure unter anderem mittels Pfefferspray attackiert zu haben, um dem anderen Tatverdächtigen die Flucht zu ermöglichen und so die Erhebung des erhöhten Beförderungsentgelts von 60,00 EUR für die vorangegangene Busfahrt ohne Ticket zu vereiteln. Der 17-Jährige wurde am Mittwochnachmittag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung und der gefährlichen Körperverletzung sowie bestehender Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Der dringend tatverdächtige 17-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Der 19-jährige andere Tatverdächtige, bei dem es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen rumänischen Staatsbürger handelt, ist derzeit noch flüchtig.

Die Ermittlungen des Hauses des Jugendrechts dauern weiter an.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Melanie Konrad, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

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