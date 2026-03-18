Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Blitzeinbruch beim Juwelier

Pforzheim (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Schmuckgeschäft in der Pforzheimer Innenstadt.

Nach aktuellen Ermittlungen warfen gegen 02:53 Uhr vier vermummte Täter zunächst einen Schachtdeckel sowie einen Feuerlöscher durch die Schaufensterscheibe des Geschäfts in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße. Zwei der Täter begaben sich daraufhin in den Verkaufsraum, begutachteten kurz das Geschäftsinventar, verließen den Tatort jedoch ohne Beute.

Die Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung Berliner Straße.

Die Polizei Pforzheim bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

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