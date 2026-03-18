Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Einbruch in Verkaufsraum - Bargeld entwendet

Tiefenbronn (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in einem Aussiedlerhof in Tiefenbronn zu einem Einbruch in einen Milchverkaufsautomaten.

Nach derzeitigen Ermittlungen verschaffte sich der bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Automaten und entwendete Bargeld. Zudem beschädigte der Täter eine an dem Verkaufsraum angebrachte Videokamera, möglicherweise in dem Versuch, seine Identität zu verschleiern.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231 423-8190 zu melden.

Laura Müller, Pressestelle

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