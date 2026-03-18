Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Grömbach - Verkehrsunfall mit Schulbus

Grömbach (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 7 Uhr, ereignete sich in der Unteren Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Omnibus, bei dem drei Kinder leicht verletzt wurden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand beabsichtigte ein 20-jähriger Mazda-Fahrer, mit seinem Fahrzeug vom Fahrbahnrand aus in die Straße einzufahren. Dabei übersah er den von hinten herannahendem Schulbus. In der Folge kam es zu einer Kollision, bei der der Pkw vom Bus mehrere Meter vor sich hergeschoben wurde.

Durch den Aufprall erlitten drei Kinder, die sich im Bus befanden, leichte Verletzungen. Zwei der Verletzten mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind derzeit noch im Gange.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell