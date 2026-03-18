Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Gechingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Zwei Goldabholer nach versuchtem Betrug in Haft

Gechingen (ots)

Festgenommen wurden am Montagmittag zwei Tatverdächtige, die bei einem Geschädigten, der bei Betrügern vermeintlich in Kryptowährung investiert hatte, 130 Unzen Gold abholen wollten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte ein Ehepaar aus dem Raum Gechingen in digitale Währungen anlegen. Über eine Werbeanzeige in den sozialen Medien kamen sie in Kontakt zu angeblichen Vermittlern. Seit Oktober 2025 überwiesen die Geschädigten in mehreren Transaktionen über eine Million Euro auf verschiedene Konten. Erst als die Internetseite, über die das Paar seine vermeintlichen Investitionen verfolgen konnte, nicht mehr erreichbar war, erkannten sie den Betrug. Da weiterhin Kontakt bestand, wurde ein Treffen vereinbart, bei dem der Täterschaft eine große Menge Gold zur Begleichung angeblicher Anlagegebühren in Aussicht gestellt wurde. Am 16.03.2026 erschienen zwei Männer an der Wohnanschrift der Geschädigten um das Gold abzuholen und wurden durch Beamte der Kriminalpolizei Calw widerstandslos festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen erließ die zuständige Haftrichterin am Amtsgericht Tübingen am 17.03.2026 Haftbefehle wegen des Verdachts des versuchten gewerbsmäßigen Bandenbetrugs und setzte diese in Vollzug. Der 44-Jährige mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und der 34-Jährige mit polnischer Staatsangehörigkeit, welche beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Calw und der Staatsanwaltschaft Tübingen dauern an.

Marian Jander, Pressestelle der Staatsanwaltschaft Tübingen Melanie Konrad, Pressestelle des Polizeipräsidium Pforzheim

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