Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrkartenkontrolleure von zwei Männern angegriffen: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Freitagmittag in der Pforzheimer Innenstadt zwei Fahrkartenkontrolleure geschlagen und ihnen mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Nach bisherigem Kenntnisstand wollten insgesamt drei Kontrolleure im Rahmen ihrer Tätigkeit gegen 12.30 Uhr an der Bushaltestelle Am Waisenhausplatz in einen Bus der Linie 1 einsteigen. Vermutlich um sich einer Kontrolle zu entziehen, flüchteten zwei Männer aus den beiden Türen des Linienbusses. Dabei überrannten sie das Kontrollpersonal, welches vor den Türen stand und dadurch zu Boden fielen. Einer der Kontrolleure konnte einen Flüchtenden noch am Bein festhalten. Um sich loszureißen schlug er dem Mann ins Gesicht. Der zweite Angreifer kam hinzu und sprühte mehrfach Pfefferspray in Richtung der Fahrkartenkontrolleure. Beide Fahrscheinprüfer wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Täter konnten unerkannt in Richtung Kongresszentrum entkommen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Erster Täter: männlich, etwa 19 Jahre alt, 1,75 cm groß, dünne Statur, lockiges, dunkles Haar, dunkles Oberteil, Jogginghose, arabisches Erscheinungsbild.

Zweiter Täter: ebenfalls männlich und etwa 19 Jahre alt, weißer Pullover, darüber helle Weste, Jogginghose, arabisches Erscheinungsbild.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben oder Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell