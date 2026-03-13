Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Kontrollstellen im Bereich Mühlacker

Mühlacker (ots)

Eine Verkehrskontrolle haben Beamte des Polizeireviers Mühlacker am 11.03.2026 ab 09:30 Uhr für mehrere Stunden in der Lienzinger Straße durchgeführt. Der Fokus dieser Kontrollstelle lag auf Gurt- und Handyverstößen. Es wurden insgesamt 17 Verstöße festgestellt.

Ablenkung gehört seit Jahren zu den Hauptgründen für zum Teil schwere Verkehrsunfälle. Das Polizeipräsidium Pforzheim wird die Kontrollen auch künftig konsequent fortführen.

Benedikt Hemminger, Pressestelle

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