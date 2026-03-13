Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zwei Einbrüche in Firmengebäude - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen innerhalb weniger Tage gleich zweimal in unterschiedliche Gebäude ein und entwendeten jeweils Materialien und Werkzeuge im sechsstelligen Euro-Bereich.

Nach derzeitigem Sachstand verschafften sich am 6.- auf den 7. März 2026 offenbar mehrere Täter über den rückwertigen Bereich gewaltsam Zugang zu dem Firmengebäude, welches an der Straße Herrenwaag liegt. Hierbei entwendeten diese Materialien und spezielle Werkzeuge für die Metallverarbeitung. Der Warenwert liegt im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. Auf Grund der Gesamtumstände dürfte zu dem Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug benutzt worden sein.

In der Nacht vom 12.- auf den 13. März 2026 schlugen Diebe erneut bei einer Firma in der Industriestraße, unweit des Zubringers zu der Landesstraße 1134 zu. Die Unbekannten entwendeten Hartmetallwerkzeuge im Wert von mehreren 100 000 Euro. Auch hier liegt es nahe, dass zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang besteht wird derzeit geprüft.

Zeugen sowie Hinweisgeber, welche verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen über die beiden Tatzeiträume gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231-186 4444 zu melden. Ebenso sind für die Ermittler mögliche Kameraaufnahmen im näheren Umfeld der Firmen von Bedeutung.

