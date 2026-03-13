PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Einbruch in eine Bäckerei: Zeugen gesucht

Loßburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat sich in den frühen Morgenstunden des Freitages unerlaubt Zugang zu den Verkaufsräumen einer Bäckerei in der Freudenstädter Straße verschafft. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte der Unbekannte gegen 3:15 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräumlichkeiten der Bäckerei. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts. Hinweisgeber zum Einbruch, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im betroffenen Bereich werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07441 5360 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

