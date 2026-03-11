PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall: Zwei Personen leichtverletzt

Pforzheim (ots)

Zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am 10.03.2026 in Pforzheim ereignet hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, könnte Sonneneinstrahlung der Grund dafür gewesen sein, dass eine 24-jährige Fahrzeugführerin eines Fords gegen 15:00 Uhr auf der Büchenbronner Straße in Richtung Büchenbronn in den Gegenverkehr geriet und hierbei mit einem Kleintransport zusammenstieß. Durch die Kollision der Fahrzeuge wurde die Fahrzeugführerin des Fords sowie der Beifahrer des Kleintransporters leicht verletzt und wurden in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme musste der Verkehr zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Benedikt Hemminger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

