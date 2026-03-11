PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Niefern (ots)

Nach einem Unfall im Kreuzungsbereich musste eine schwerverletzte Person mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die 35-jährige Fahrzeuglenkerin eines VW's gegen 09:40 Uhr von Niefern in Richtung Niefern Vorort die Atlantis-Kreuzung überqueren. An der Ampelanlage wurden zum Zeitpunkt des Unfalls Wartungsarbeiten durchgeführt, sodass die Ampelanlage nicht funktionstüchtig war. Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr die Fahrzeuglenkerin in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte diese mit einem Lkw und wurde lebensgefährlich verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeuglenker des Lkw's kam mit einem Schock davon.

Der VW war nicht mehr fahrbereit.

Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt.

Benedikt Hemminger, Pressestelle

