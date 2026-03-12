Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Eisingen (Enzkreis) - Geschwindigkeitskontrolle auf der Kreisstraße 4530

Eisingen (ots)

Am Mittwoch haben Polizeibeamte von der Verkehrspolizei Pforzheim von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Kreisstraße 4530, Gemarkung Eisingen, überwacht.

Von insgesamt 607 gemessenen Fahrzeugen waren 76 zu schnell unterwegs.

Mit einer Überschreitung bis 21 km/h wurden insgesamt 66 Pkw-Fahrer gemessen.

Mit einer Überschreitung von 21 km/h und mehr wurden 7 Pkw-Lenker beanstandet und drei Pkw-Fahrer müssen sich mit einer Geschwindigkeit von 36 km/h und mehr verantworten.

Zwei Pkw-Lenker müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Die deutliche Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.

Die Polizei wird ihre Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit fortführen.

Laura Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell