Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Eisingen (Enzkreis) - Geschwindigkeitskontrolle auf der Kreisstraße 4530

Eisingen (ots)

Am Mittwoch haben Polizeibeamte von der Verkehrspolizei Pforzheim von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Kreisstraße 4530, Gemarkung Eisingen, überwacht.

Von insgesamt 607 gemessenen Fahrzeugen waren 76 zu schnell unterwegs.

Mit einer Überschreitung bis 21 km/h wurden insgesamt 66 Pkw-Fahrer gemessen.

Mit einer Überschreitung von 21 km/h und mehr wurden 7 Pkw-Lenker beanstandet und drei Pkw-Fahrer müssen sich mit einer Geschwindigkeit von 36 km/h und mehr verantworten.

Zwei Pkw-Lenker müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Die deutliche Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.

Die Polizei wird ihre Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit fortführen.

Laura Müller, Pressestelle

