PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbrecher dringen in Sozialkaufhaus ein

Nagold (ots)

In ein Gebrauchtwarenkaufhaus eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Nagold.

Auf gewaltsame Weise verschafften sich die Eindringlinge über einen Nebeneingang Zutritt in Räumlichkeiten des Sozialwarenhauses in der Brunnenstraße. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden Schubladen durchwühlt und Schränke aufgebrochen. Die Täter gingen nach ersten Erkenntnissen leer aus. Der verursachte Schaden beläuft sich im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Das Polizeirevier Nagold bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07452-93050 zu melden.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 14:45

    POL-Pforzheim: Eisingen (Enzkreis) - Geschwindigkeitskontrolle auf der Kreisstraße 4530

    Eisingen (ots) - Am Mittwoch haben Polizeibeamte von der Verkehrspolizei Pforzheim von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Kreisstraße 4530, Gemarkung Eisingen, überwacht. Von insgesamt 607 gemessenen Fahrzeugen waren 76 zu schnell unterwegs. Mit einer Überschreitung bis 21 km/h wurden insgesamt 66 Pkw-Fahrer gemessen. Mit ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 14:08

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall: Zwei Personen leichtverletzt

    Pforzheim (ots) - Zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am 10.03.2026 in Pforzheim ereignet hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, könnte Sonneneinstrahlung der Grund dafür gewesen sein, dass eine 24-jährige Fahrzeugführerin eines Fords gegen 15:00 Uhr auf der Büchenbronner Straße in Richtung Büchenbronn in den ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 14:06

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern - Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Niefern (ots) - Nach einem Unfall im Kreuzungsbereich musste eine schwerverletzte Person mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die 35-jährige Fahrzeuglenkerin eines VW's gegen 09:40 Uhr von Niefern in Richtung Niefern Vorort die Atlantis-Kreuzung überqueren. An der Ampelanlage wurden zum Zeitpunkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren