Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbrecher dringen in Sozialkaufhaus ein

Nagold (ots)

In ein Gebrauchtwarenkaufhaus eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Nagold.

Auf gewaltsame Weise verschafften sich die Eindringlinge über einen Nebeneingang Zutritt in Räumlichkeiten des Sozialwarenhauses in der Brunnenstraße. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden Schubladen durchwühlt und Schränke aufgebrochen. Die Täter gingen nach ersten Erkenntnissen leer aus. Der verursachte Schaden beläuft sich im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Das Polizeirevier Nagold bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07452-93050 zu melden.

Benedikt Sengle, Pressestelle

