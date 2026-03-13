PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Trickdiebstahl in Wohnung

Mönsheim (ots)

Ein 70-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag Opfer eines Trickdiebstahls geworden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Mann gegen 10:00 Uhr von einer jungen Frau durch charmantes Verhalten dazu gebracht, sie in sein Haus zu lassen.

Während ihres Aufenthalts entwendete die Dame Wertgegenstände sowie Bargeld im Gesamtwert von rund 5.000 EUR. Im Anschluss verließ sie das Anwesen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Erst danach bemerkte der Mann das Fehlen der Wertgegenstände.

Beschreibung der Täterin:

Ca. 25 Jahre, korpulente Statur, braune zurückgekämmte Haare mit einem blonden Dutt, osteuropäischer Akzent. Bekleidung: dunkle Hose; am rechten Knie trug sie eine Bandage.

Der Polizeiposten Heimsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu der Diebin machen können, sich unter der Rufnummer 07033 31457 zu melden.

Laura Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 07:20

    POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Einbruch in eine Bäckerei: Zeugen gesucht

    Loßburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich in den frühen Morgenstunden des Freitages unerlaubt Zugang zu den Verkaufsräumen einer Bäckerei in der Freudenstädter Straße verschafft. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte der Unbekannte gegen 3:15 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräumlichkeiten der Bäckerei. Entwendet wurde nach bisherigem ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 16:28

    POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbrecher dringen in Sozialkaufhaus ein

    Nagold (ots) - In ein Gebrauchtwarenkaufhaus eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Nagold. Auf gewaltsame Weise verschafften sich die Eindringlinge über einen Nebeneingang Zutritt in Räumlichkeiten des Sozialwarenhauses in der Brunnenstraße. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden Schubladen ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 14:45

    POL-Pforzheim: Eisingen (Enzkreis) - Geschwindigkeitskontrolle auf der Kreisstraße 4530

    Eisingen (ots) - Am Mittwoch haben Polizeibeamte von der Verkehrspolizei Pforzheim von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Kreisstraße 4530, Gemarkung Eisingen, überwacht. Von insgesamt 607 gemessenen Fahrzeugen waren 76 zu schnell unterwegs. Mit einer Überschreitung bis 21 km/h wurden insgesamt 66 Pkw-Fahrer gemessen. Mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren