Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Trickdiebstahl in Wohnung

Mönsheim (ots)

Ein 70-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag Opfer eines Trickdiebstahls geworden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Mann gegen 10:00 Uhr von einer jungen Frau durch charmantes Verhalten dazu gebracht, sie in sein Haus zu lassen.

Während ihres Aufenthalts entwendete die Dame Wertgegenstände sowie Bargeld im Gesamtwert von rund 5.000 EUR. Im Anschluss verließ sie das Anwesen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Erst danach bemerkte der Mann das Fehlen der Wertgegenstände.

Beschreibung der Täterin:

Ca. 25 Jahre, korpulente Statur, braune zurückgekämmte Haare mit einem blonden Dutt, osteuropäischer Akzent. Bekleidung: dunkle Hose; am rechten Knie trug sie eine Bandage.

Der Polizeiposten Heimsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu der Diebin machen können, sich unter der Rufnummer 07033 31457 zu melden.

Laura Müller, Pressestelle

