Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - 1. Nachtrag zur Sonderkommission Motor nach Tötungsdelikt - Ermittlungen laufen auf Hochtouren - Potenzielle Beweismittel sichergestellt

Neuenbürg (ots)

2. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidium Pforzheim zu Tötungsdelikt in Neuenbürg

Wie bereits am 26.02.2026, 14:00 Uhr über das Presseportal berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6224763), wurde am Morgen des 25.02.2026 ein lebloser Mann aus dem Enzkreis in einem geparkten Fahrzeug in Neuenbürg aufgefunden. Die Gesamtumstände sprechen für ein Tötungsdelikt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Sonderkommission "Motor" gehen derzeit circa 200 Spuren nach und werden hierbei unter anderem unterstützt durch das Polizeipräsidium Einsatz und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg.

Anhand der aktuell vorliegenden Erkenntnisse liegt es nahe, dass es sich bei dem Fundort, einem öffentlichen Parkplatz in der Turnstraße um den Tatort handeln dürfte.

Unweit des am 25. Februar aufgefundenen Kraftfahrzeugs (weißer Ford S-Max), in welchem sich das Opfer befand, befindet sich der Fluss Enz. Über 20 Taucher von mehreren Wasserschutzpolizeistationen in Baden-Württemberg haben am 6., 10. und 12. März das Gewässer intensiv abgesucht. Hierbei wurden mehrere Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Derzeit wird geprüft in wie fern diese im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.

Im Zuge der Ermittlungen wurden sowohl im engeren als auch im weiteren Umfeld des mutmaßlichen Tatorts Kameras identifiziert und Datenmaterial gesichert. Die Auswertung der Videos dauert an.

Weiterhin können sich mögliche Zeugen, im Hinblick auf verdächtige Personen- und Fahrzeugbewegungen sowie möglichen Kameraaufnahmen jederzeit bei der Polizei melden. Relevant ist der Zeitraum 24. Februar 2026 bis zum darauffolgenden Morgen. Die Kontaktadressen der Polizei lauten: Kriminaldauerdienst Pforzheim, Rufnummer 07231 186 4444 Polizeipräsidium Pforzheim, E-Mailadresse: pforzheim.pp@polizei.bwl.de

Christian Schwab, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Benjamin Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell